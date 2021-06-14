الامارات | بالفيديو: زيدان يثور غضباً على صحفي.. "كاد ينطحه"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: زيدان يثور غضباً على صحفي.. "كاد ينطحه" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غضب الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد من أحد الصحفيين، بعد أن سأله: "هل تعمدت إظهار ريال مدريد مخطئا في رسالتك الوداعية؟"، الأمر الذي أثار زيزو وكاد يوجه له نطحة على الطريقة نفسه التي أنهلى بها مسيرته الكروية لاعباً خلال مباراة فرنسا وإيطاليا بنهائي مونديال 2006.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو والحوار بين زيدان والصحفي الذي نقل موقع "في الجول" نص الحوار بينهما، إذ ردّ مدرب الريال السابق على الصحفي: "هل ستستمر في طرح نفس الأسئلة السخيفة وفي فعل نفس الهراء؟"، ويجيب الصحفي مرة أخرى: "لا.. أنا أسأل فقط عن الرسالة".

بعدها ثار زيدان غاضبا في وجه الصحفي: "أنت تطرح نفس الأسئلة الغبية كما كان من قبل، ما تفعله مخز، وظيفتك وصمة عار، انا أعرفك وأنت تعرفني، نفس الشيء يحدث دائما".

وختم زيدان: "تعال إلى هنا، تعال، دعني أتكلم معك بدون كاميرات".

وكان زيدان قد استقال أخيراً من ريال مدريد مهرباً عن استياءه من موقف عدد من مسؤولي النادي تجاهه والانتقادات التي كانت توجه إليه داخل "سانتياغو برنابيو" وهوما دفعه للاستقالة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news