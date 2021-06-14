شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تتصدر منافسات السلاح في نهائي الزوجي المختلط ببطولة العالم للخماسي الحديث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر زوجي منتخب كوريا سي هي كيم وشانجوان سيو ترتيب منافسات السلاح بالزوجي المختلط في نهائي بطولة العالم للخماسي الحديث المقامة على استاد القاهرة الدولي في الفترة من 8 يونيو حتى 14 من الشهر نفسه بعد نهاية منافسات السلاح وذلك برصيد 550 نقطة.

وجاء ثنائي منتخب إيطاليا بيتريس ميركوري وفاليريو جراسيلي في المركز الثاني برصيد 545 نقطة ، بينما حل ثنائي الاتحاد الروسي ألكسندر ليفانوف وجولناز جوبايدولينا في المركز الثالث برصيد 541 نقطة.

فيما جاء ثنائي منتخب مصر أحمد الجندي وهايدي عادل في المركز الـ 14 برصيد 470 نقطة.

وانطلقت منذ قليل منافسات الفروسية ثم يختتم اليوم بمنافسات الليرز رن.

وتسعى مصر لإضافة ميدالية جديدة لرصيدها في البطولة، بعدما نجح أحمد الجندي لاعب منتخب الخماسي الحديث أمس في الفوز بالميدالية البرونزية بمنافسات فردي الرجال حيث جمع 1417 نقطة ليتأهل رسميًا لأولمبياد طوكيو.

ويقود المنتخب المدير الفني رؤوف حسام والمدير الإداري ممدوح ويلسون ومدربا اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن، وفي السلاح المدربون أحمد الصغير ومحمد غيث وعمرو سيد وعبد الرحمن عادل، وفي الجري إيهاب سيد وهشام سليمان، وفي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، وفي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي.

ويشارك في البطولة 50 دولة بأكثر من 500 لاعب ولاعبة، وتعد البطولة هي الأهم في مشوار التأهل لأولمبياد طوكيو، حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد، كما أنها هي المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو دورة الألعاب الاولمبية- طوكيو.