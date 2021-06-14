شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شكري يكشف سبب فشل احترافه في الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد شكري، لاعب المقاولون العرب، أنه كان لديه عرض من نادي هوفنهايم الألماني، والأهلي كان رافضًا من البداية، و«لكني ضغطت، والأهلي وافق».

وقال «شكري»، في تصريحات تليفزيونية، إن تدخل الوكلاء أفسد انتقاله إلى الدوري الألماني بأمور مادية.

وأضاف أنه في أول مباراة للقمة «أشركني حسام البدري أساسيًا في المباراة، وسط كوكبة من النجوم، وحصلت على لقب أفضل لاعب في المباراة».

وتابع أن أي لاعب في الأهلي سيحصل على بطولات بكل سهولة.

وأتم أن إيهاب جلال مدير فني مميز ومدرب مختلف دائم التفكير خلال المباريات، ولديه حلول كثيرة.