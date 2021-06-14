شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يحشد نجومه لمواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد سامى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عن قائمة فريقه، التي ستنتظم في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة بيراميدز، المقرر لها غدًا الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: الهاني سليمان، وعمر صلاح.

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم، ومحمود عزت، وخالد عبدالفتاح، وأحمد رفاعى.

خط الوسط: أحمد حمص، ومحمود حليمو، وعلى غزال، ومحمد كناريا، وأحمد عبدالقادر، ومحمد محسن ليلة، ومحمد رزق، وإسلام جمال، ومحمد نادى، وعبدالكبير الوادى، ورفيق كابو، ومصطفى فتحى.

خط الهجوم: عرفة السيد، وديريك تسيبامبى.