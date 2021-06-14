شكرا لقرائتكم خبر عن تسيتسيباس ينسحب من بطولة هاله لأسباب شخصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انسحب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس من بطولة هاله للتنس بألمانيا، التي تأتي في إطار الاستعداد لبطولة ويمبلدون، اليوم الإثنين لأسباب شخصية.

وأهدر تسيتسيباس تقدمه بمجموعتين وخسر في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بعد مباراة ماراثونية استمرت 4 ساعات و11 دقيقة.

وجاء انسحاب تسيتسيباس من بطولة هاله التي تقام على الملاعب العشبية، بعد أن قبل بطاقة اشتراك مباشر، وكان من المقرر أن يشارك في الزوجي أيضًا مع شقيقه الأصغر بتروس.

وقال اتحاد محترفي التنس: «سيشارك يانيك هوفمان في الفردي بدلًا من تسيتسيباس».

وفي رسالة مشوبة بالعاطفة، قال تسيتسيباس إنه علم بوفاة جدته قبل 5 دقائق فقط من موعد انطلاق المباراة النهائية في ملاعب رولان جاروس.