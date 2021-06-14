شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شكري ينتقد كثرة تغيير المدربين في المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد شكري، لاعب المقاولون العرب، أن الفريق كان يحتاج لفترة توقف دولي من أجل ترتيب أوراقه من جديد.

وقال شكري في تصريحات إذاعية: «المقاولون كان يحتاج فترة التوقف الدولي حتى يعيد ترتيب أوراقه من جديد».

وتابع: «عماد النحاس له طريقته الخاصة داخل الملعب، والجميع شاهد فريق المقاولون الموسم الماضي، وقادرون على إعادة الفريق لوضعه الطبيعي».

وعن فترة الأهلي: كنت محظوظا باللعب مع عناصر مميزة في الأهلي، لكن تأثرت بكثرة تغيير المدربين مع بداية ظهوري بالفريق الأول.

وأتم: «جوزيه عكس ما يتردد عنه.. يحرص على مساعدة الناشئين ودعمهم».