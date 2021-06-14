اخبار الرياضه

أحمد شكري ينتقد كثرة تغيير المدربين في المقاولون

0 نشر
بليغ أبو عايد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شكري ينتقد كثرة تغيير المدربين في المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد شكري، لاعب المقاولون العرب، أن الفريق كان يحتاج لفترة توقف دولي من أجل ترتيب أوراقه من جديد.

وقال شكري في تصريحات إذاعية: «المقاولون كان يحتاج فترة التوقف الدولي حتى يعيد ترتيب أوراقه من جديد».

وتابع: «عماد النحاس له طريقته الخاصة داخل الملعب، والجميع شاهد فريق المقاولون الموسم الماضي، وقادرون على إعادة الفريق لوضعه الطبيعي».

وعن فترة الأهلي: كنت محظوظا باللعب مع عناصر مميزة في الأهلي، لكن تأثرت بكثرة تغيير المدربين مع بداية ظهوري بالفريق الأول.

وأتم: «جوزيه عكس ما يتردد عنه.. يحرص على مساعدة الناشئين ودعمهم».

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا