شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون ينفي اعتراضه على تقديم موعد مباراتي المقاصة في الدوري والكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الآونة الأخيرة حول اعتراضه على تقديم مواعيد مباراتي الفريق أمام المقاصة في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري وفي دور الثمانية لكأس مصر.

وأوضح المدير الفني في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك أنه لم يعترض على تقديم موعد أي مباراة ولا توجد أي مشكلة فيما يتعلق بقرار اتحاد الكرة، وأكد أن ما تردد في الآونة الأخيرة حول اعتراض الزمالك على المواعيد الجديدة شائعات لا أساس لها من الصحة.

كان اتحاد الكرة المصري قرر تعديل موعد مباراة الزمالك أمام مصر للمقاصة في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز لتقام يوم الإثنين 28 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب استاد السويس بدلا من إقامتها في التاسعة مساءً.

وقرر اتحاد الكرة تعديل موعد مباراة الفريق أمام مصر للمقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر لتقام يوم 22 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب استاد السويس بدلا من إقامتها في التاسعة مساءً.