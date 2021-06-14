شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن عن الغائبين عن مواجهة الترجي وموقف «أفشة» من المشاركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتوجه بعثة الفريق الكروي الأول بالنادى الأهلى إلى تونس استعدادًا لخوض مباراة الترجي التونسي في الدور قبل النهائي للبطولة الأفريقية، ومن المقرر أن تجمع الفريقين 19 يونيو الجارى بمدينة سوسة.

وكشف الجهاز الطبي عن المصابين في الفريق والذين تأكد غيابهم عن المباراة، حيث تأكد غياب محمود متولى ومحمد هانى لاعبى الأهلى عن المباراة بعدما تعرض الأول لإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال ودية المارد الأحمر مع مصر للتأمين، فيما تعرض محمد هانى للإصابة بتمزق في العضلة الأمامية ليتأكد غيابه عن موقعة رادس.

فيما أصبح مجدى أفشة جاهزاً من الناحية الطبية للمواجهة، بعد استجابته للعلاج بشكل سريع، ومن المقرر أن يطير قفشة لتونس مع فريقه قبل المواجهة المرتقبة.