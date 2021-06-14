شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطاولة يدشن برنامج إعداده لبطولة آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل منتخب الإمارات لكرة الطاولة أمس المرحلة الأولى من برنامج الإعداد للمشاركة في البطولة الآسيوية التي ستستضيفها الدوحة في سبتمبر المقبل وتم احتيار 10 لاعبين لمعسكر تدريبي بنادي النصر تحت إشراف المدير الفني الصيني شاو لي، ليستمر لمدة 10 أيام، ضمن خطة الاتحاد المعتمدة لتفعيل نشاط المنتخبات، والعودة بشكل قوي للمشاركات الخارجية مع بدء الإعلان عن أجندة الأحداث الدولية.

وقال أحمد البحر عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية: «مجلس إدارة الاتحاد وضع اجندة ال 6 أشهر المقبلة، ومن ضمنها تفعيل خطة المنتخبات، والمنتخب يتدرب حاليا بنادي النصر، استعدادا للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها بطولة آسيا بالدوحة، وسوف يكون التجمع الثاني خلال الفترة من 4 إلى 29 يوليو المقبل لنفس اللاعبين إما في نادي النصر أو في مكان آخر نتفق عليه بالتعاون مع الجهاز الفني واللاعبين، على أن تتم تصفية اللاعبين إلى 4 فقط، سيتم ترشيحهم للسفر في معسكر خارجي خلال شهر أغسطس إلى إحدى الدول الأوروبية قبل التحول منه مباشرة للمشاركة في البطولة الآسيوية».

وعن موعد وأهمية البطولة الآسيوية قال البحر: «البطولة ستقام خلال الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر 2021، وتكمن أهميتها في أنها مؤهلة لبطولة العالم للفرق، حيث يمكن من خلالها الحصول على تصنيف للمنتخب من ضمن ال16 الأوائل في القارة، وهم يتأهلون للمونديال في عام 2022، كما ان البطولة الآسيوية يمكنها أن تكون منصة لتحسين تصنيف اللاعبين فردياً على المستوى الدولي، للمشاركة في بطولة العالم الفردية بهيوستن الأمريكية في نوفمبر من 2021».

وعن استراتيجية الاتحاد 2021-2025 وأهم أولوياتها قال البحر: «أهم أولوية بالنسبة لنا هي التأهل لأولمبياد باريس 2024 من خلال غرب آسيا، لأن التأهل عن طريق تصفيات القارة الآسيوية صعب على ضوء نتائج وأرقام دول شرق آسيا التي تحتل صدارة التصنيف العالمي، ومن حسن الحظ أن بطولة غرب آسيا تؤهل لاعبا واحدا مباشرة للأولمبياد».

وعن منتخب السيدات وأولوياته في الاستراتيجية الجديدة، أكد البحر أن المرحلة الماضية من 2016 إلى 2020 شهدت جهوداً كبيرة في نشر اللعبة على مستوى السيدات في الدولة، وأفرزت نخبة مميزة من المواهب الواعدة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد توجيه المزيد من التركيز لهن لتطوير المستوى والارتقاء به على المستوى التنافسي على الوضع الدولي، والرهان في الأساس سيكون على الناشئات للمستقبل، وخلال السنوات المقبلة نحن على ثقة باننا سنجني الثمار في المشاركات الدولية.

وعن اجندة نشاط الموسم المحلي الداخلي وما إذا كان تم اعتمادها قال البحر: «لم نضع حتى الآن أجندة الموسم القادم، لأنه لم تصلنا أي توجهات من الهيئة العامة للرياضة بشأن المراحل السنية، ونحن نترقب حاليا قرار الهيئة العامة للرياضة لوضع الأجندة الكاملة والاعلان عنها مرة واحدة».

وعلى مستوى تنظيم العمل الداخلي بالاتحاد بعد انتخاب مجلس الإدارة الجديد قال: «حالياً جاري العمل على إعادة صياغة النظام الأساسي للاتحاد وفقا لنظام الحوكمة الجديد، الصادرة عن الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية، ونظمنا ورشة عمل تم خلالها اعداد مجموعة من المسودات للنظام الأساسي وعندما ننتهي من المناقشات، سيتم عقد اجتماع مع الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية لإقرار ما توصلنا إليه، قبل دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال 3 أشهر واعتماد النظام الأساسي الجديد».

وعما إذا كانت هناك خطة لاستضافة بطولات دولية في المرحلة المقبلة قال البحر: «الإمارات سباقة في استضافة الأحداث والبطولات الكبرى، وسبق لنا أن استضفنا بطولة آسيا للرجال 2018، وبطولة العالم للقارات لأفضل 16 لاعبا في العالم نسختي 2015 و2017، بالإضافة إلى بطولة العالم 2017، ونتوجه حالياً لاستضافة بطولة العالم 2022 لكرة الطاولة التي ستشارك فيها 128 دولة، وسوف نبحث ذلك مع الاتحاد الدولي على هامش بطولة العالم في هيوستين الأمريكية نوفمبر المقبل».