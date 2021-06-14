شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الرجبي يتبنى التأمين الطبي الآسيوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أتم اتحاد الإمارات للرجبي توفير بوليصة التأمين الطبي الشامل لتغطية إصابات الملاعب في كل المشاركات الداخلية والقارية، ليشمل تكاليف العلاج والفحوصات الخاصة وجميع ما يتعلق باصابات الملاعب.

وقال محمد الزعابي الأمين العام للاتحاد: «استطعنا الاستفادة من شمولية التغطية الطبية الآسيوية والتى هي جزء من مبادارت الاتحاد الآسيوي في تعميم وتوفير الرعاية الطبية بأسعار تناسب جميع الاتحادات الأعضاء، ومن الجدير بالذكر أن توفير التأمين الصحي لا يعود بالنفع فقط على اللاعبين واللاعبات من ناحية الخدمة الطبية وتوفير أماكن الكشف والعلاج، ولكن أيضاً في توفير الموارد المالية عن طريق الاتفاق على هامش ربحي كإيرادات للاتحاد».

وأضاف: «تعتبر رفاهية وسلامة اللاعبين واللاعبات من أولويات وأهداف اتحاد الرجبي، فتقديم الدعم الطبي يعد من أهم الدوافع المعنوية للاستمرار والتطوير على المدى القصير والبعيد».

وقال جيف اوبراين المنسق الإداري لبوليصة التأمين لدى شركة أون سايد سبورتس: «سعداء بثقة مجلس ادارة اتحاد الإمارات للرجبي وتبني التغطية الآسيوية، والتى استمر الإعداد لها قرابة 12 شهراً، حتى نتأكد من شموليتها واستيفائها كافة المتطلبات القانونية والصحية، كما يسعدنا أيضاً توفير الدفع المباشر لطلبات التغطية الطبية لدى المشاركيين وبالتعاون مع شركة بيسو – الشرق الاوسط والاتحاد الآسيوي».