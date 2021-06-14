شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبد الرؤوف لـ"تليفزيون الخليج 365": عمري ما هجامل الزمالك أو الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل ياسر عبد الرؤوف، الحكم الدولي السابق والمحلل التحكيمي حاليا، ضيفا علي ”الخليج 365”، لإجراء حوار صريح تضمن الحديث في كافة الملفات الشائكة. وتحدث ياسر عبد الرؤوف خلال حواره التليفزيوني مع ”الخليج 365”، عن سبب دخوله مجال التحليل التحكيمي مؤكدا أنه فعل ذلك بهدف توضيح كافة قوانين التحكيم لكل عناصر اللعبة، سواء لاعبين أو مدربين أو جماهير، وكذلك الحكام أنفسهم ليستفيدوا من خبراته السابقة.

وشدد ياسر عبد الرؤوف على أنه لا يمكنه مجاملة نادٍ، سواء الأهلي أو الزمالك، أثناء تحليل الحالات التحكيمية للمباراة، مؤكدا أنه عمل في قناة الأهلي ويعمل حاليا في قناة الزمالك ولم يجامل أيا منهما في أى فقرة تحكيمية، مشددا في الوقت نفسه أنه لم يتعرض لأى ضغوط أو مضايقات سواء أثناء عمله هنا أو هناك وكان يتم منحه الحرية كاملة ليقول ما يراه مناسبا.