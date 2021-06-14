شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. زينة ماهر لاعبة السلة: بحب أمير كرارة وبطبخ مكرونة بالوايت صوص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى زينة ماهر لاعبة السلة بنادى سموحة، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين، كما تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



لاعبة السلة

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الرسم، فى وقت الفراغ بحب أرسم

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

المكرونة بالوايت صوص، بعملها بطريقة مختلفة

من نجمك المفضل؟

أمير كرارة



زينة ماهر

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب طبعا ، كل أغانيه جميلة

ولم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

مش متخيلة نفسى غير لاعبة، بس ممكن لو مش لاعبة سلة، أكون لاعبة تنس.

لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟

بتجاهل ومش برد، ولا بتأثر بالموقف



زينة لاعبة السلة

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

ياسمين عبد العزيز، حلوة ورقيقة وكل أدوارها حلوة.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال، بيكون أسهل فى الحركة والتعامل خاصة أنى رياضية



اللاعبة وكاس البطولة

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

الأفضل يكون فى نفس تخصصى، عشان يقدر ويكون عارف مواعيد التدريبات و المباريات

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

هرفض ومش هوافق.