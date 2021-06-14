شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: اعتراضى على قرار تعديل مواجهتى المقاصة "شائعات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه لا صحة لما تردد فى الآونة الأخيرة حول اعتراضه على تقديم مواعيد مباراتي الفريق أمام المقاصة فى الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري ودور الثمانية لكأس مصر.

وأوضح المدير الفني في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك أنه لم يعترض على تقديم موعد أي مباراة ولا توجد أى مشكلة فيما يتعلق بقرار اتحاد الكرة، وأكد أن ما تردد في الآونة الأخيرة حول اعتراض الزمالك على المواعيد الجديد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وكان اتحاد الكرة المصري قرر تعديل موعد مباراة الزمالك أمام مصر المقاصة في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز لتقام يوم الاثنين 28 يونيو فى الخامسة مساءً على ملعب استاد السويس بدلا من إقامتها في التاسعة مساءً.

وقرر اتحاد الكرة تعديل موعد مباراة الفريق أمام مصر المقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر لتقام يوم 22 يونيو فى الخامسة مساءً على ملعب إستاد السويس بدلا من إقامتها فى التاسعة مساءً.

ويستمر باتريس كارتيرون فى الغياب عن فريقه بالمباراة المقبلة أمام أسوان، والمقرر لها الخميس باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.