شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهي أزمة "وزن" أجايى قبل رحلة تونس لمواجهة الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النيجيري جونيور أجاي، لاعب الأهلي، فى الوصول إلى الوزن المثالي خلال الأيام الماضية بعد تنفيذه برنامجا خاصا فى النادي بتكليف من بيتسو موسيماني المدير الفني.

وكان موسيماني قد طالب معاونيه بوضع برنامج خاص للاعب النيجيرى من أجل تجهيزه وتقليل وزنه الذى كان زائداً عن الحد المثالي لأى لاعب.

وخضع أجايى لبرنامج خاص نجح من خلاله فى إنهاء أزمة "الوزن" قبل سفر الفريق إلى تونس غداً، الثلاثاء، لمواجهة الترجى السبت المقبل فى ذهاب نصف نهائي أفريقيا.

من ناحية أخرى، تلقى النادي الأهلي تأكيدات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بإقامة مباراة الترجي مساء السبت المقبل 19 يونيو الجارى فى الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة بدلاً من التاسعة مساءً.

ووصل الأهلي خطاب رسمى من الكاف بالتأكيد على موعد المباراة المرتقبة في دوري الأبطال الأفريقي .

وبذلك تقام مباراة الأهلي والترجي في السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة بدلاً من التاسعة من مساء اليوم ذاته.

ويغادر الأهلي إلى تونس عصر غد على متن طائرة خاصة لخوض المباراة الهامة أمام الترجي فيما تقام مباراة العودة يوم 26 يونيو الجاري بالقاهرة.