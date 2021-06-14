شكرا لقرائتكم خبر عن دورات تدريبية للاعبين للتعامل مع إصابات القلب وبلع اللسان بعد واقعة إريكسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اللجنة الطبية باتحاد الكرة على منح اللاعبين دورات تدريبية طبية قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري، حول كيفية التعامل مع حالات إصابات اللاعبين فى الملعب، ومن بينها حالات القلب وبلع اللسان.

وأكد الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية لاتحاد الكرة، أن ما حدث للاعب إريكسن نجم منتخب الدنمارك عبارة عن توقف مفاجئ فى القلب، وتحدث للاعب واحد من كل 100 ألف رياضى، بسبب اختلال عضلة القلب التضخمى أو بسبب الأجواء الحارة التى تقام فى المباراة.

وقال سلطان لـ"الخليج 365"، إن ما حدث ربما يكون بسبب مجهود شديد من اللاعب أو لأسباب وراثية تتعلق بالقلب، لافتاً إلى أن هناك ملفا طبيا شاملا من المفترض عمله لكل لاعب قبل هذه البطولات .

ونصح سلطان اللاعبين بعدم تناول مشروب الطاقة لما له من مخاطر وأعراض جانبية قد تسبب فى مشاكل للاعبين.

وأوضح سلطان أنه فى بطولة أمم أفريقيا التى نظمتها مصر كانت المباريات تقام بوجود سيارات الإسعاف وحقيبة خاصة للإسعافات الأولية، كما تم عمل دورات للجان الطبية الفرعية فى المحافظات وقتها للتعامل مع مثل هذه الحالات.

وأكد رئيس اللجنة الطبية أن اتحاد الكرة ينسق حالياً لإقامة دورات تدريبية للأجهزة الطبية للفرق فى جميع الأندية، للتعامل بشكل احترافى ودقيق مع حالات توقف القلب المفاجئ.

وأشار سلطان إلى أنه سيتم التشديد على الأندية بعمل ملف طبى شامل لكل لاعب، يتضمن تفاصيل حالة القلب مع بذل مجهود بدنى كبير نظرا للتدريبات القوية للاعبين بهدف اكتشاف أى خلل فى القلب لدى أى لاعب.

وحذر سلطان اللاعبين من تناول أى أدوية أو عقاقير دون الرجوع للجهاز الطبى خوفا من عواقبها أو إمكانية اعتبارها مواد منشطة، مطالبا بوجود نظام غذائى للاعبين والرياضيين.