شكرا لقرائتكم خبر عن ليتوانيا تتصدر السباحة فى الزوجي المختلط ومصر بالمركز الـ11 ببطولة العالم للخماسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر ثنائى منتخب ليتوانيا دوفيداس فايفادا وإيفا سيرابينايتى منافسات السباحة فى نهائى الزوجى المختلط ببطولة العالم للخماسى الحديث للكبار المؤهلة لأولمبياد طوكيو، والتى استضافتها مصر فى الفترة من 8 يونيو وحتى 14 من الشهر نفسه على ملاعب إستاد القاهرة الدولى بمشاركة 500 لاعب ولاعبة من 50 دولة.

وجاء زوجى ليتوانيا فى المركز الأول برصيد 319 نقطة وزمن قدره 1:55.99 دقيقة، بينما احتل ثنائى الاتحاد الروسى ألكسندر ليفانوف وجولناز جوبايدولينا المركز الثانى برصيد 314 نقطة وزمن قدره 1:58.44 دقيقة وفى المركز الثالث ثنائى المجر جوزى بلانكا وبينسى كاردوس برصيد 312 نقطة وزمن قدره 1:59.17دقيقة.

واحتل ثنائى منتخب مصر هايدى عادل وأحمد الجندى المركز 11 برصيد 299 نقطة وزمن قدره 2:05.54 دقيقة.

وتقام الآن منافسات السلاح ثم السلاح الإضافية "بونس راوند" ثم الفروسية ويختتم اليوم بمنافسات الليزر رن وتتويج الفائزين. وتسعى مصر لإضافة ميدالية جديدة لرصيدها فى البطولة، بعدما نجح أحمد الجندى لاعب منتخب الخماسى الحديث أمس فى الفوز بالميدالية البرونزية بمنافسات فردى الرجال حيث جمع 1417 نقطة ليتأهل رسميًا لأولمبياد طوكيو.

بينما اقتنصت مصر أيضا الميدالية البرونزية للفرق بعدما جاء الفريق المصرى المكون من أحمد الجندى وإسلام حامد وأحمد أشرف فى المركز الثالث. وجاء أحمد أشرف لاعب منتخب الخماسى الحديث فى المركز الرابع برصيد 1412 نقطة فى نهاية منافسات فردى الرجال ليتأهل إلى أولمبياد طوكيو بالترتيب العالمي.

ويقود المنتخب المدير الفنى رؤوف حسام والمدير الإدارى ممدوح ويلسون ومدربين اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن، وفى السلاح المدربين أحمد الصغير ومحمد غيث وعمرو سيد وعبد الرحمن عادل، وفى الجرى إيهاب سيد وهشام سليمان، وفى الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، وفى الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي.

ويشارك فى البطولة 50 دولة بأكثر من 500 لاعب ولاعبة، وتعد البطولة هى الأهم فى مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد كما أنها هى المحطة الأخيرة فى مشوار الوصول لأهم حدث رياضى يقام كل 4 سنوات وهو دورة الألعاب الاولمبية- طوكيو 2020.