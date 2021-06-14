شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى يدعم الزمالك فى مواجهة أسوان بعد انتهاء إيقافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود المغربى أشرف بن شرقى، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لتدعيم صفوف فريقه فى مواجهة أسوان المقرر لها الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وانتهت عقوبة إيقاف أشرف بن شرقى والتى كانت أقرتها لجنة المسابقات بإيقاف اللاعب مباراة واحدة لطرده بعد الحصول على إنذارين خلال مباراة الإسماعيلي فى مسابقة كأس مصر.

وغاب بن شرقى عن مواجهة الجونة الأخيرة فى مسابقة الدورى والتى انتهت بتعادل الفريقين سلبيًا، لتنتهى بذلك عقوبة إيقافه ويصبح من حقه المشاركة فى لقاء أسوان المقبل.

كما انتهى إيقاف كل من فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي بعدما تم إيقافهما مباراة واحدة لحصولهما على الإنذار الثالث في المباراة الإسماعيلى أيضًا.

ويستمر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، فى الغياب عن فريقه فى مواجهة أسوان، وتعد مباراة الزمالك وأسوان هى الثانية لكارتيرون التى سيغيب عن إدارتها من المنطقة الفنية، بعدما كانت قررت لجنة المسابقات إيقاف باتريس كارتيرون، مباراتين وتغريمه 70 ألف جنيه، عبارة عن 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي، و50 ألف جنيه للتحريض على الانسحاب خلال مباراة الفريق مع الإسماعيلي بكأس مصر.