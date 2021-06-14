شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد الشبراوى والجمل عن الإنتاج الحربى أمام الطلائع فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب الثنائى السيد الشبراوى ومصطفى الجمل، لاعبا الانتاج الحربى، عن مباراة فريقهما مع طلائع الجيش بسبب معاناتهما من الإصابة، حيث اشتكى الأول من شد فى العضلة الضامة بينما يعانى الثانى من شد فى العضلة الخلفية. ويختتم الإنتاج بقيادة أحمد كشرى استعداداته الليلة لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها السابعة مساء غد الثلاثاء، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يخوض الفريق مرانه الأخير على ملعبه ويعلن كشرى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق.

ويخضع محمد عبد المجيد مهاجم الإنتاج الحربى، اليوم الاثنين، لاختبار طبى لتحديد موقفه من المشاركة فى مباراة طلائع الجيش بعد تعافيه من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية، فيما تأكدت جاهزية علاء سلامة وتاحا طارق ابو العز واللمبى لمباراة الطلائع بينما يخضع الثنائى حسن ياسين والحضرى لاعبا الفريق لبرنامج تأهيلى عقب التعافى من فيروس كورونا.

وتخلف الموريتانى مامادو انياس لاعب الإنتاج الحربى عن العودة للقاهرة عقب نهاية مهمته مع منتخب بلاده خلال الأجندة الدولية حيث كان مقرر أن يعود اللاعب أمس قبل أن تبادر إدارة الإنتاج الحربى بالإستفسار عن سبب عدم حضورهم ليبلغهم بالحضور فى 20 يونيو الجارى ليتأكد غيابه عن مباراة فريقه مع طلائع الجيش.

وعقد أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى اجتماع مع لاعبيه تحدث خلاله عن صعوبة المرحلة المقبلة مع عودة مباريات الدورى، مؤكداً أنها الفرصة الأخيرة لتصحيح مسار الفريق، ومن جانبهم تعاهد اللاعبين لمدربهم على تحسين وضع الفريق والعودة للانتصارات لانقاذ الإنتاج من شبح الهبوط بداية من مباراة طلائع الجيش .

وخاض الانتاج الحربى ثلاث مباريات ودية خلال فترة توقف الدورى، فاز على نظيره اتش اف سى بثلاثية دون رد فى أولى لقاءاته الودية ثم نجح الإنتاج الحربى، فى تحقيق فوز ودى على المقاولون العرب بهدفين دون رد مساء الأحد فى ثانى ودياته خلال فترة توقف الدورى واختتم ودياته بالخسارة من سيراميكا بهدفين دون رد.