شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يدعم إيركسن والاتحاد الدنماركى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دعم نادي بيراميدز الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، والنجم كريستيان إيركسن بعد حادث السقوط الذي تعرض له أمس الأول فى مباراة فنلندا فى الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.
وأجرى ممدوح عيد الرئيس التنفيذى بنادي بيراميدز اتصالا برئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم جاسبر مولر، أعرب فيه عن دعم النادي للاتحاد والنجم إيركسن وعائلته، مع أصدق التمنيات بعودة اللاعب السريعة للمباريات ولكرة القدم قريبا.
وأكد الرئيس التنفيذي لبيراميدز أنه ونادي بيراميدز يعبرون عن سعادتهم البالغة بالأخبار الإيجابية حول تعافي إيركسن بصورة طبيعية بعد السقوط المرعب في مباراة فنلندا مؤكدا أن النادي كان يتابع بقلق بالغ حالة اللاعب حتى جاءت الأخبار الإيجابية حول استعادته لوعيه والبدء في التعافي مع تمني شفائه السريع.
وما زال موقف إيركسن من العودة للملاعب مجددا غير معروف، إذ أكد أطباء توتنهام وإنتر ميلان أن اللاعب أجرى كل الفحوصات الضرورية الخاصة بشكل جيد قبل التعاقد معه ومع بداية كل موسم ولم يكن يعاني من أي مشاكل في القلب.
وقال مدرب المنتخب الدنماركي كاسبر يولماند، إن إيركسن أبلغه بأنه لا يتذكر الكثير ما حدث فى مباراة السبت وأنه يتوق للعودة إلى الملعب.
وقضى كريستيان إيركسن، نجم منتخب الدنمارك، ليلته الأولى في مستشفى ريجشوسبيتالت بالعاصمة كوبنهاجن، تحت الحراسة المشددة، حرصًا على خصوصيته، بعدما كاد يفارق الحياة أمس بمباراة فريقه ضد فنلندا بافتتاح مباريات الفريقين في يورو 2020 والتي خسرها الدنمارك بهدف دون رد على ملعب "باركن ستاديون"، والذى يبعد عن المستشفى بحوالي كيلو متر واحد.