شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يدعم إيركسن والاتحاد الدنماركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعم نادي بيراميدز الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، والنجم كريستيان إيركسن بعد حادث السقوط الذي تعرض له أمس الأول فى مباراة فنلندا فى الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.

وأجرى ممدوح عيد الرئيس التنفيذى بنادي بيراميدز اتصالا برئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم جاسبر مولر، أعرب فيه عن دعم النادي للاتحاد والنجم إيركسن وعائلته، مع أصدق التمنيات بعودة اللاعب السريعة للمباريات ولكرة القدم قريبا.

وأكد الرئيس التنفيذي لبيراميدز أنه ونادي بيراميدز يعبرون عن سعادتهم البالغة بالأخبار الإيجابية حول تعافي إيركسن بصورة طبيعية بعد السقوط المرعب في مباراة فنلندا مؤكدا أن النادي كان يتابع بقلق بالغ حالة اللاعب حتى جاءت الأخبار الإيجابية حول استعادته لوعيه والبدء في التعافي مع تمني شفائه السريع.