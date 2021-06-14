الخليج 365 يكشف.. ملامح قائمة الأهلي المتوجهة إلى تونس لملاقاة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

كشف مصدر بالأهلي، ملامح قائمة الفريق الأحمر التي تستعد للسفر إلى تونس لمواجهة الترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الأهلي إلى تونس غدًا الثلاثاء على متن طائرة خاصة، لمواجهة الترجي يوم 19 يونيو الجاري على ملعب حمادي العقربي، بينما يقام لقاء الإياب يوم 26 من الشهر ذاته بالقاهرة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن قائمة الفريق ستضم 26 لاعبا بينهم ثلاثة متواجدين فعلياً في تونس هم: علي معلول، أليو ديانج ووالتر بواليا بسبب إرتباطهم بالأجندة الدولية مع منتخبات بلادهم تونس ومالي والكونغو علي الترتيب.

وأضاف المصدر أن بعثة الأهلي ستضم كل من: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفي شوبير، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، بدر بانون، سعد سمير، أيمن أشرف، محمود وحيد، أحمد رمضان بيكهام، عمرو السولية، أكرم توفيق، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، ناصر ماهر، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، وليد سليمان، محمود كهربا، جونيور أجايي، صلاح محسن، محمد شريف ومروان محسن، بجانب الثلاثي المتواجد في تونس.

ويغيب عن البعثة كل من: محمود متولي، محمد هاني ومحمد محمود للإصابة، كريم نيدفيد لعدم الجاهزية الفنية وأحمد حسن كوكا لأسباب فنية.

وقال المصدر، إن موسيماني لا يزال يدرس استبعاد بعض اللاعبين من القائمة بينهم محمود وحيد ومروان محسن.

جدير بالذكر أن محمود الخطيب سيرأس بعثة الأهلي إلى تونس.