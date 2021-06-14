كارتيرون ينفي اعتراضه على تعديل موعد مباراتي المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

نفى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، ما تردد بشأن اعتراضه على تعديل موعد مباراتي الزمالك امام مصر للمقاصة سواء في الدوري أو مسابقة كأس مصر.

وكان اتحاد الكرة قد أخطر الزمالك بتعديل موعد مباراة الزمالك ومصر للمقاصة في الجولة الـ27 بالدوري لتقام يوم 28 يونيو الساعة 5 مساءً بدلاً من 9 مساءً، وأيضاً مباراة الكأس يوم 22 يونيو لتقام 5 مساءً بدلاً من 9 مساءً.

وأشار كارتيرون في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك " لا أساس من الصحة لما تردد في الآونة الأخيرة حول اعتراضي على تقديم مواعيد مباراتي الزمالك ومصر للمقاصة".

وتابع "كل ما تردد في هذا الشأن مجرد شائعات، لا توجد لدي أي مشكلة في الأمر".