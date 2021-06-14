مدرب دجلة يكشف حقيقة عرض الزمالك لضم عبدالعاطي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد محمد عبدالواحد مدرب فريق وادي دجلة عدم وجود أي عروض رسمية من نادي الزمالك من أجل التعاقد مع لاعب وسط الفريق محمد عبدالعاطي.

ويعد محمد عبدالعاطي ضمن أبرز اللاعبين الذين ارتبط اسمهم بنادي الزمالك في الفترة الأخيرة.

وقال مدرب دجلة في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" "لا يوجد أي عرض رسمي من نادي الزمالك بشأن محمد عبدالعاطي، وفي الوقت الحالي لا نركز سوى في كيفية تحسين موقفنا في الدوري".

وتابع "حالياً ليس الوقت المناسب للحديث عن أي انتقالات، وضع الفريق صعب بكل تأكيد".

وأضاف "نحاول تصحيح الأخطاء، نتواجد في معسكر حالياً، لدينا ثقة في الجميع، لدينا لاعبين مميزين لكن هناك خبرات قليلة بسبب السن الصغير".

وأكمل "محمود مرعي من العناصر المميزة، لاعب منتخب أولمبي، هو ملتزم جداً داخل وخارج الملعب، لكن كما قلت لا يوجد أي عروض رسمية له".

واختتم "هدفنا فقط الخروج من الوضع الحالي، وبعد ذلك ندرس أي عرض يأتي لنا، نحن لا نقف أمام مستقبل أي لاعب، وهذا حدث مع محمد شريف ومحمد محمود".