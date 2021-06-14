عرض إماراتي لعمرو جمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد ميدو حزين، وكيل أعمال عمرو جمال، مهاجم الأهلي المعار لصفوف طلائع الجيش، أن اللاعب يمتلك عرضاً من نادي الوصل الإماراتي.

وينافس عمرو جمال على لقب هداف الدوري الموسم الحالي، حيث أحرز 10 أهداف حتى الآن، في سباق يتصدره أشرف بنشرقي مهاجم الزمالك، وأحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا برصيد 12 هدفاً.

وقال وكيل عمرو جمال في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" "تجربة عمرو جمال في جنوب أفريقيا لم تكن موفقة من وجهة نظري، لا أريده أن يكرر التجربة ويلعب خارج مصر، سوف نتمهل قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله".

وتابع "هو حالياً يجتهد من أجل مواصلة موسمه المميز، يسعى لإنهاء الموسم محرزاً عدد معين من الأهداف".

واختتم "الوصل الإماراتي يرغب في التعاقد مع اللاعب وهناك عرض وصل لنا مؤخراً".