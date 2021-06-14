مشاهدة مباراة بولندا وسلوفاكيا فى بث مباشر ببطولة يورو 2020 اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة بولندا وسلوفاكيا فى بطولة يورو 2020، ضمن مباريات اليوم الاثنين 14 يونيو 2021، فى الجولة الأولي من المجموعة الخامسة، والتي تضم منتخبي السويد واسبانيا.

يستضيف ملعب غازبروم أرينا بمدينة سانت بيتيرسبرج فى الأراضي الروسية، مباراة منتخب بولندا وسلوفاكيا فى إطار منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا ” يورو 2020 “ فى يومها الرابع.

خاض كلا المنتخبين لقاءين وديين، استعدادا لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020“، حيث واجهت بولندا منتخب روسيا وانتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ثم واجهت منتخب ايسلندا وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

فى المقابل لعب منتخب سلوفاكيا وديته الأولي أمام بلغاريا وتعادلا إيجابياً بهدف لمثله، قبل أن تتعادل سلبياً أمام منتخب النمسا.

وسيخفف الفوز من الضغط على الفائز قبل لقاء اسبانيا والسويد المرشحين للتأهل عن المجموعة الخامسة، ويمكن أن يقطع نصف الطريق إلى مرحلة خروج المغلوب بعد أن فشلت بولندا في الفوز 5 مرات في أول 6 مباريات من القرن الحادي والعشرين فى البطولات الكبرى، بينما يبدو أن سلوفاكيا لديها فرص أقل حيث تأهلت لبطولة كبرى مرتين فقط هذه الألفية.

يذكر ان آخر مباراة جمعت بين بولندا وسلوفاكيا كان عام 2008، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، وفاز حينها المنتب السلوفاكي بهدف نظيف.

تنطلق صافرة بداية مباراة بولندا وسلوفاكيا فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة بولندا وسلوفاكيا فى يورو 2020 على قناة بي إن سبورت ماكس (1، 2)، ويتولي مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات”، كما تنقل على أكثر من 50 محطة تلفزيونية من داخل وخارج قارة أوروبا.