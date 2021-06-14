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مازال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد السابق، غاضبًا مما حدث له في ولايته الثانية رفقة الميرنجي، الأمر الذي ظهر دفعه لإهانة مراسل تليفزيوني سأله عن الخطاب الوداعي الذي وجهه إلى جماهير الفريق.
َوظهر زيزو أثناء عطلته الصيفية، في مكان عام، لتلاحقه عدسات كاميرات مراسل شبكة “جول” الإسبانية ويسئله: “هل تعتقد أن إرسال الخطاب الوداعي لجماهير ريال مدريد كان خطأ؟”.
وجاءت إجابة زيدان مليئة بالغضب:” هل مازلت تسأل نفس الأسئلة الغبية كما كان الحال من قبل؟، عملك” عار”، هذا هو الحال دائمًا معك، أنا أعرفك وأنت تعرفني، تعال إلى هنا، دعنا نتحدث سويًا بعيدًا عن الكاميرا”.
وكان ريال مدريد قبل أعلن رحيل زيدان عن منصب المدير الفني بطلب من المدرب الفرنسي، فيما أعاد النادي بعدها بأيام الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي عمل معه زيزو مساعدًا من قبل.
والجدير بالذكر، أن زيدان حقق لقبين فقط في ولايته الثانية مع ريال مدريد في الفترة من مارس 2019 حتى مايو 2021، فيما خرج “نظيف اليدين”، من الموسم المنصرم، مقابل 9 ألقاب حققها في ولايته الأولى من يناير 2016 حتى مايو 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. زيدان يهين “صحفيًا ” ويصف عمله “بالعار” بعد أن سأله عن مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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