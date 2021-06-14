الميركاتو الصيفي 2021 | نجم ريال مدريد على أعتاب العودة لميلان

يأمل نادي ميلان الإيطالي، في الحصول على خدمات إبراهيم دياز لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، بشكل نهائي، بعدما خاض معه فترة إعارة الموسم الماضي، وتألق فيها الإسباني بصورة ملفتة مع “الروسونيري” الذى يرغب فى تدعيم صفوفه بقوة بعد عودته لدوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت”، أن الصفقة سيتم الانتهاء منها خلال هذا الأسبوع، حيث يرغب في ضم اللاعب لمدة عامين على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 20 مليون يورو، في الميركاتو الصيفي 2021.

وأكدت الصحيفة نفسها، أن كارلو أنشيلوتي مدرب الملكي لا يمانع فكرة رحيل دياز إلى لروسونيري، ولكن من الصعب أن يوافق ريال مدريد على وضع بند الشراء ولكن المفاوضات سوف تتكثف خلال الفترة المقبلة.

ومن جهة أخرى، بدأ المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، وضع ملامح تشكيل الفريق الملكي قبل انطلاق الموسم المقبل، وإخراج بعض اللاعبين الذين كانوا فى عهد سلفه الفرنسي زين الدين زيدان وضم لاعبين جدد، ويبقى موقف البرازيلي فينسيوس سواء بالاستمرار أو بالرحيل محل شك.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية اليوم ، فإن كارلو أنشيلوتي يؤمن بفينسيوس ويريد تحسين عملية الإنهاء أمام المرمى في الجناح والذي عانى منها طوال الفترة الماضية..

وأشارت الصحيفة إلى أن كارلو أنشيلوتي يعتقد أن فينيسيوس يجب أن يستمر ويمكنه فعل المزيد للفريق، لكن مشكلته أنه يعاني من فقدان الثقة فى الوقت الحالى، وهو ما سيحتاج إلى عمل من المدرب.

وأعرب المدرب الإيطالي في جميع لقاءاته عن تقديره، لفينيسيوس وفكرته هى إنشاء لاعب كرة قدم عالمى المستوى لأنه يتمتع بالعديد من الصفات اللازمة لذلك.

ولهذا السبب سيضع المدرب الإيطالي خطة عمل حتى يتمكن فينسيوس من تعلم اتخاذ القرار الصحيح فى الملعب خاصة عند إنهاء الهجمات.