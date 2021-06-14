شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يطالب بتحديد موعد للتتويج بكأس اليد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

أصدر نادي شباب الأهلي بياناً حول ملابسات قضية كأس الإمارات لكرة اليد، وما أثير خلال الفترة الماضية حول قرار مركز التحكيم الرياضي، وطالب بتحديد موعد للتتويج بالبطولة بالشكل المعتاد عليه.

وأوضح البيان كل التفاصيل التي بدأت بقرار مركز التحكيم يوم 26 إبريل/ نيسان 2021، حيث أصدر المركز القرار رقم (112/2021) بقبول استئناف نادي شباب الأهلي شكلاً، وفي الموضوع إلغاء القرار المستأنف، والتقرير بفوز المستأنف واعتماد نتيجة المباراة محل النزاع، وهي فوز شباب الأهلي على العين 29/22.

وفي يوم 10 مايو/ أيار 2021 استلم النادي خطاباً من اتحاد كرة اليد يقر بموجبه بتنفيذ حكم التحكيم في المنازعة رقم (112/2021) واعتماد الترتيب النهائي للفرق بتصدر شباب الأهلي للمسابقة وإعلانه بطلاً بدلاً من نادي الشارقة.

وبتاريخ 23 مايو/ أيار خاطب النادي الاتحاد يستفسر عن الإجراءات اللازمة لتتويج الفريق بالبطولة، ولم يتلق النادي رداً، وفي يوم 27 مايو قام النادي بمخاطبة اتحاد كرة اليد برسالة تذكير بخصوص التتويج ولم نتلق رداً إلا في يوم 7 يونيو/ حزيران، فحواه إرسال مندوب لاستلام الكأس والميداليات، وهذا ما رفضه النادي جملة وتفصيلاً في خطاب أرسله رداً على رسالتهم في يوم 7 يونيو، لكون البطولة مسابقة معتمدة ومن حق النادي أن يتوج، وأن يعلن ذلك في وسائل الإعلام المختلفة، وبحضور اللاعبين والمسؤولين في النادي، بالرغم من أن الأمين العام لاتحاد كرة اليد خرج بتصريحات صحفية أعلن فيها أن تتويج فريق شباب الأهلي سيكون عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وأنهى البيان بقوله: «وفقاً للائحة الاتحاد بتتويج الفرق في المسابقات، نتمنى تحديد موعد للتتويج، وإذا لم يبت الاتحاد في هذا الأمر، ستشرع إدارة النادي في اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق ومكتسبات النادي».