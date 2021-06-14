شكرا لقرائتكم خبر عن إريكسن يخضع لفحوص دقيقة مجدداً رغم استقرار حالته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوبنهاجن - رويترز

لا يزال كريستيان إريكسن لاعب منتخب الدنمارك الأول لكرة القدم، في حالة طيبة ومستقرة بعد تعرضه لأزمة قلبية وتوقف قلبه خلال مباراة فريقه أمام فنلندا في بطولة أوروبا 2020، مطلع الأسبوع الحالي.

وقال ياكوب هوير مسؤول الاتصال في الاتحاد الدنماركي لكرة القدم للصحفيين، الاثنين «نحن على تواصل معه، كنا على اتصال به أمس(الأحد)، واليوم(الاثنين)، حالته كما كانت أمس، مستقرة وجيدة».

ونقلت صحيفة جازيتا ديلو سبورت الإيطالية في عددها، الاثنين، عن مارتن شوتس وكيل أعمال إريكسن قوله، إن لاعب الوسط الدولي يخضع حالياً لفحوص دقيقة ومفصلة للوقوف على كل تفاصيل الوضع الصحي له.

وأضاف مارتن «نريد أن نفهم ما حدث له وهو يريد أن يعرف ذلك أيضاً، الأطباء يجرون بعض الفحوص الدقيقة المفصلة، سيستغرق هذا الأمر وقتاً».

وقال وكيل الأعمال أيضاً «كريستيان يود هو وأسرته تقديم الشكر إلى الجميع. تحدثنا (الأحد) وكان يمزح وكان في حالة معنوية طيبة حالته جيدة».