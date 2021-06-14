حلمي طولان: "مستعد أدرب الأهلي"

الشارقة - اميمة ياسر -





كشف حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، موقفه في حالة تلقيه عرضا من قبل النادي الأهلي، لتولية القيادة الفنية للقلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.

وقال حلمي طولان، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، لو عرض عليا تدريب الأهلي بكل تأكيد سأوافق، أنا رجل محترف وأدرب في أي مكان، وشرف كبير جدا لمدرب زملكاوي يدرب النادي الأهلي والعكس صحيح".

وأضاف: "نحن رأينا تدريب كابتن محمود الجوهري لنادي الزمالك على الرغم من أنه أهلاوي، وعرفنا أنه كان هناك اتجاه داخل نادي الزمالك سابقا أثناء مجلس مرتضى منصور، للتعاقد مع حسام البدري لتدريب الزمالك".

وتابع: "الأهلي والزمالك أكبر قمتين وناديين في مصر، وشرف لأي شخص تولى تدريبهم، ولا أحد يستطيع أن ينكر عظمة ومكانه كل من الناديين".