أول تصريح إعلامي لـ إريكسن بعد الأزمة القلبية

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر النجم الدنماركي كريستيان إريكسن أول تصريح إعلامي له، وذلك بعد نجاته من الأزمة القلبية التي أصابته خلال مباراة منتخب الدنمارك بلاده أمام فنلندا في بطولة كأس أمم أوروبا.

ونقل مدير أعمال إريكسن عن اللاعب تصريحاته لصحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية قال فيها إنه: "يشعر بتحسن ولن يستسلم".

وتوجه إريكسن بالشكر للمشجعين على دعمهم واهتمامهم به بعد إصابته، مبدياً إصراره على الوصول إلى سبب تعرضه لمثل هذه الحالة الصحية الطارئة والخطيرة.

وذكرت الصحيفة أن مدرب منتخب الدنمارك كاسبر هيولماند، أجرى هو ولاعبي المنتخب الدنماركي مكالمة فيديو مع اللاعب إريكسن للاطمئنان على صحته.

وقال هيولماند للصحيفة إن "إريكسن هو من كان قلقاً بشأننا، وسألنا عن حالنا، وقال إنه يعرف أن حالنا أسوأ منه بعد إصابته، وطمأننا على حالته قائلا إنه ربما يكون الآن جاهزا للتمرين".

واحتاج لاعب خط وسط توتنهام السابق ، الذي يلعب حاليا ضمن صفوف إنتر ميلان، إلى 13 دقيقة من الإنعاش القلبي الرئوي بعد سقوطه المفاجئ قبل نهاية الشوط الأول بقليل، لكنه نقل إلى المستشفى في حالة مستقرة، حيث لا يزال هناك تحت الملاحظة.

وأعلن الرئيس التنفيذي لنادي إنتر ميلان الإيطالي، جوزيبي ماروتا، عن تطورات بشأن الحالة الصحية للاعب إريكسن، الذي أغمى عليه في مباراة السبت الماضي.

وقال ماروتا: "شاهدنا الصور على التلفزيون التي تشير إلى حدوث شيء دراماتيكي، وهو ما رأيناه للأسف في الملاعب الإيطالية من قبل".

وكشف ماروتا: "لا يسعني إلا أن أقول إنه قبل 10 دقائق فقط، أرسل إريكسن رسالة في محادثتنا الداخلية عبر تطبيق "واتسآب"، وهذا يؤكد العلاقة بين اللاعبين".

وعن آخر تطورات حالته الصحية، صرح ماروتا: "نحن متفائلون بشأن حالة كريستيان، لقد أخبرنا الفريق الطبي للدنمارك أن الوضع تحت السيطرة، ولا يمكنني الدخول في التفاصيل، ولكن اللاعب تحت سيطرة المنتخب الدنماركي، وأفضل شيء يمكنني قوله هو أن إريكسن استجاب بشكل إيجابي، وكان تدخل قائد منتخب الدنمارك، سيمون كيير، والأطباء مهما للغاية".​