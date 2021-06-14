شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس «خناقة» ثنائي بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر مصدر داخل نادي بيراميدز، مفاجآت مدوية حول تفاصيل خناقة عبدالله بكري وإسلام عيسى لاعبي الفريق وما أثير في الساعات الماضية.
وأكد المصدر أن المشادة بين الثنائي وقعت منذ أسبوع تقريبًا بسبب الحماس الزائد في التدريبات، مشيرًا إلى أن الثنائي تصالحا بعد نهاية المران دون أي أزمة.
وأبدى المصدر دهشته من خروج الأخبار بالمشادة في الساعات الماضية رغم أنها وقعت منذ أسبوع من الأساس.
وشدد على أنه لم يتم تغريم الثنائي من الأساس من جانب الإدارة والأمر تم إنهائه بشكل سريع.
وينتهي عقد بكري مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري ولم يتم التجديد له حتى الآن ويحق له الرحيل عن الفريق في الوقت الحالي.
ويفاضل بكري بين العديد من العروض حيث ارتبط إسمه بالانضمام إلى صفوف الزمالك في وقت سابق لكن المفاوضات لم تحسم بشكل نهائي بين الطرفين حتى الآن.