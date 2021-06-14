شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من ضم بديل «ساسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اقترب مسؤولو الزمالك من التعاقد مع المغربي إدريس فتوحي لاعب فريق أهلي جدة السعودي السابق، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن حازم فتوح وكيل اللاعب دخل فى مفاوضات مع الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية لانتقال المغربي للأبيض لمدة 3 مواسم، على أن يتقاضى مليونا و200 ألف دولار في الموسم الواحد.

وفسخ أهلي جدة تعاقده مؤخرًا مع فتوحي ويعتبر حرًّا في الوقت الحالي وغير مرتبط بالتعاقد مع أي نادٍ.

ويجيد فتوحي في مركز رقم 8 ليكون بديلا للتونسي فرجاني ساسي والذي استقر على الرحيل بشكل نهائي عن الفريق بعد نهاية عقده.