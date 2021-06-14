شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من ضم بديل «ساسي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
اقترب مسؤولو الزمالك من التعاقد مع المغربي إدريس فتوحي لاعب فريق أهلي جدة السعودي السابق، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وعلمت «المصري اليوم» أن حازم فتوح وكيل اللاعب دخل فى مفاوضات مع الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية لانتقال المغربي للأبيض لمدة 3 مواسم، على أن يتقاضى مليونا و200 ألف دولار في الموسم الواحد.
وفسخ أهلي جدة تعاقده مؤخرًا مع فتوحي ويعتبر حرًّا في الوقت الحالي وغير مرتبط بالتعاقد مع أي نادٍ.
ويجيد فتوحي في مركز رقم 8 ليكون بديلا للتونسي فرجاني ساسي والذي استقر على الرحيل بشكل نهائي عن الفريق بعد نهاية عقده.