شكرا لقرائتكم خبر عن إريكسن يتحدث لأول مرة منذ سقوطه في مباراة فنلندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تحدث كريستيان إريكسن نجم الدنمارك لأول مرة منذ لقطته التي خلعت القلوب في مباراة منتخب بلاده ضد فنلندا في بطولة يورو 2020.

وقال إريكسن في تصريحات نقلها مدير أعماله لجريدة لا جازيتا ديللو سبورت: «أشكركم.. لن أستسلم.. أشعر بتحسن الآن، أريد فقط أن أفهم ما حدث».

وأضاف لاعب إنتر: «أريد أن أشكركم جميعا على كل ما فعلتموه من أجلي».

تعرض إريكسن لسقوط مفاجئ خلال مواجهة الدنمارك وفنلندا في الجولة الأولى من بطولة يورو 2020.