شكرا لقرائتكم خبر عن جوليو سيزار لـ«المصري اليوم»: هذه الأسباب تقرّب البرازيل من الحفاظ على لقب كوبا أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تحدث جوليو سيزار حارس مرمى منتخب البرازيل والعديد من الأندية الأوروبية عن توقعاته لبطولة كوبا أمريكا 2021 والتي من المُقرر لها أن تنطلق منافستها يوم الأحد بمواجهة منتخبي البرازيل وفنزويلا.

واستهل منتخب السامبا مشواره في بطولة كوبا أمريكا بالفوز على فنزويلا بنتيجة (3-0)، مساء الأحد، على ملعب ماني جارينشا الوطني.

وكان من المقرر أن تستضيف الأرجنتين وكولومبيا البطولة، لكن تم سحب ملف البطولة من البلدين، حيث جاء استبعاد الأرجنتين بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما استبعدت كولومبيا بسبب التوتر السياسي في البلاد.

وقال سيزار في تصريحات خاصة إلى مراسل صحيفة «المصري اليوم» الأحد: «منتخب البرازيل المُرشح الأوفر حظًا للفوز ببطولة كوبا أمريكا، وهذا أمر طبيعي نظرًا لإقامة البطولة في البرازيل، بالإضافة لكون البرازيل الأكثر جاهزية من بين كل المنتخبات المُشاركة في هذا الحدث القاري».

وأضاف: «في رأيي، وبالنظر إلى الطريقة التي يلعب بها منتخب البرازيل الآن، فهو يستحق أن يكون المُرشح الأبرز للفوز باللقب، لكن هناك منافسين كبارا آخرين مثل الأرجنتين وتشيلي وكذلك أوروجواي».

وتابع صاحب الـ 41 عامًا: «أضع البرازيل في المقدمة قليلًا، ليس فقط لنقل البطولة من الأرجنتين إلى البرازيل، ولكن أيضًا لأن المنتخب يضم بين صفوفه مجموعة جيدة جدًا من اللاعبين، وإعطاء المدرب تيتي المزيد من الخيارات».

وتخوض البرازيل البطولة في المجموعة الثانية إلى جانب كولومبيا وفنزويلا والإكوادور وبيرو.

ويتواجد جوليو سيزار حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة من أجل تحليل مباريات كوبا أمريكا 2021 عبر شبكة «بي أن سبورت» صاحبة حقوق البث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسبق للحارس البرازيلي الدفاع عن عرين حراسة مرمى عدة فرق أوروبية كبيرة، أبرزهم على الإطلاق إنتر ميلان الإيطالي الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية في 2010، بالإضافة إلى لقب الدوري الإيطالي 5 مرات، وكأس إيطاليا ثلاث مرات، وكأس السوبر المحلى 4 مرات.

بينما على المستوى الدولي خاض سيزار 87 مع منتخب البرازيل، وتوج بلقبين في كأس القارات (2009 و2013)، كما شارك في نهائيات كأس العالم في ثلاث مناسبات أعوام 2006 بألمانيا و2010 بجنوب أفريقيا و2014 بالبرازيل.