عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

رغم توقف نبضه لدقائق وتوقع البعض أنه فارق الحياة، فإن كريستيان إريكسن نجم الدنمارك لم يتوقف عن الحلم بمواصلة الظهور في "يورو 2020".



وكان اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً سقط مغشياً عليه وتوقف نبضه لدقائق، وبكاه زملاءه وزوجته وجماهيره حول العالم (السبت) أثناء لقاء منتخب بلاده مع فنلندا بدور المجموعات لكأس الأمم الأوروبية 2020، لكنه رغم ذلك لا يزال يحلم باللعب الخميس المقبل ضد بلجيكا في قمة لقاءات المجموعة.

وكيل أعمال إريكسن مارتن شوتس، الذي هو كذلك صديقه، كشف في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية عما قاله إريكسن بعد إفاقته وعودته إلى الوعي، وما يشعر به في الوقت الحالي.

وقال شوتس: "لقد تحدثنا معاً صباح الأحد، وكان يمزح، وحالته النفسية كانت رائعة، وهو مثلنا تماماً يريد فهم أسباب ما حدث له، لكن الأطباء يجرون فحوصات عميقة ستأخذ بعض الوقت".

وكانت التقارير الطبية للاعب التي صدرت الأحد كشفت أنه عانى من نوبة قلبية لكن حالته استقرت الآن.

وشدد وكيل إريكسن على أن اللاعب لا يزال يحلم بالمشاركة في لقاء بلجيكا الخميس المقبل، لكنه قال: "يجب عليه الآن أن يستريح ويجلس مع زوجته وأبنائه، وسيبقى تحت الملاحظة الاثنين وربما الثلاثاء أيضاً، لكن على أي حال هو يريد أن يكون مع زملائه في لقاء بلجيكا، فإريكسن لا يستسلم إطلاقاً".

وتأتي تصريحات وكيل أعمال اللاعب عن رغبة إريكسن في المشاركة ضد بلجيكا، بعد ساعات من تصريح سانجاي شارما، طبيبه السابق في فريق توتنهام الإنجليزي، الذي أكد أن لاعب إنتر ميلان الإيطالي الحالي قد لا يتمكن من لعب كرة القدم مجدداً بسبب حالته الصحية.

من جانب آخر، قال ياكوب هوير، مسؤول الاتصال في الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، للصحفيين (الإثنين): "نحن على تواصل مع إريكسن، وكنا على اتصال به أمس (الأحد) واليوم (الإثنين)، وحالته لا تزال مستقرة وجيدة".

يذكر أن رفاق إريكسن يتوجب عليهم الفوز ضد بلجيكا لإحياء آمالهم في التأهل للدور الثاني من يورو 2020 بعد الخسارة 0-1 ضد فنلندا في الجولة الأولى.