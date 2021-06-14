شكرا لقرائتكم خبر عن بحث التعاون المستقبلي بين اتحادي الإمارات وإندونيسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، بمقر الاتحاد بالخوانيج، ماييكي ارا بوسبيتا نائبة الأمين العام للاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، وذلك عقب نهاية مشاركة المنتخب الإندونيسي في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة.

وقال ابن هزام إن اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين الاتحادين، مؤكداً حرص الاتحاد الإماراتي على مد جسور التعاون مع الاتحادات الوطنية لكرة القدم في القارة الآسيوية، والاطلاع على التجارب المختلفة سعياً لمزيد من التطوير.

وقالت ماييكي ارا بوسبيتا:يتطلع الاتحادان إلى تأسيس علاقة متينة من خلال إجراءات ملموسة، بدءاً من توقيع مذكرة تفاهم، ونأمل أن نستقبل في القريب وفد الاتحاد الإماراتي لزيارة إدونيسيا.

حضر اللقاء حمد الجنيبي الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية وعمر يبرودي الأمين العام المساعد للشؤون الفنية بالاتحاد.