شكرا لقرائتكم خبر عن نادي عجمان يُكرم أعضاء مركزه الإعلامي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: عصام هجو

كرمت إدارة نادي عجمان أعضاء المركز الإعلامي، وذلك تقديراً لمجهودهم خلال الموسم الرياضي 2020-2021 وتتويجهم بالمركز الأول في استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» لأفضل مكتب إعلامي على مستوى الأندية.

ونقل ناصر الظفري عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، لأعضاء الفريق شكر وتقدير أعضاء مجلس إدارة النادي على رأسهم خليفة الجرمن رئيس مجلس الإدارة.

كما أكد الظفري على مواصلة دعمهم اللامحدود للفريق الإعلامي، الذي يعتبر واجهة مشرفة للنادي ولإمارة عجمان، مشيداً بروح الإبداع للفريق التي هي نتاج لعشقهم لهذا الكيان الذي يشبه في تكاتفه الأسرة الواحدة التي تسود فيها روح المحبة والإخاء.

ومن جانبهم، عبّر أعضاء المركز عن شكرهم وتقديرهم لهذه البادرة الطيبة، وأكدوا على سعادتهم بالانتماء للقلعة البرتقالية مؤكدين عزمهم على مواصلة العمل الدؤوب في تمثيل النادي بأفضل صورة.