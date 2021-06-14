"مستقرة".. الاتحاد الدنماركي يوضح تطورات حالة إريكسن الصحية

الشارقة - اميمة ياسر - أكد جاكوب هويير مدير إدارة الإعلام بالاتحاد الدنماركي لكرة القدم، أن حالة كريستيان إريكسن لاعب المنتخب وإنتر ميلان الإيطالي مستقرة وجيدة.

وسقط إريكسن مغشيا عليه بصورة مفاجئة خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده ضد فنلندا بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا.

وتم تعليق المباراة لحين الاطمئنان على حالة اللاعب الذي خرج محمولا على نقالة بجهاز التنفس الاصطناعي، وتبين فيما بعد تعرض اللاعب الدنماركي لسكتة قلبية.

ويتواجد إريكسن حاليا بالمستشفى للاطمئنان على حالته وإجراء بعض الفحوصات.

وخلال تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين، نقلتها صحيفة "ESPN"، قال هويير: "نحن على اتصال به بشكل مستمر.. كنا على اتصال به الأمس واليوم".

وأضاف: "حالته هي نفسها.. مستقرة وجيدة."

جدير بالذكر أن مارتن شوتس وكيل أعمال اللاعب الدنماركي نقل رسالته صباح اليوم لزملائه ومدربيه، حيث قال: "أنا لن أستسلم.. أريد معرفة ما حدث".