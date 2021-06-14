كاف يعلن موعد مباراة الأهلي والترجى بدوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

تلقى النادي الأهلي تأكيدات من الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بإقامة مباراة الترجي مساء السبت المقبل 19 يونيو الجاري فى الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة بدلاً من التاسعة مساءً.

ووصل الأهلي خطاب رسمى من الكاف بالتأكيد على موعد المباراة المرتقبة في دوري الأبطال الأفريقي .

وبذلك تقام مباراة الأهلي والترجي في السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة بدلاً من التاسعة من مساء اليوم ذاته.

ويغادر الأهلي إلى تونس عصر غد على متن طائرة خاصة لخوض المباراة الهامة أمام الترجي فيما تقام مباراة العودة يوم 26 يونيو الجاري بالقاهرة.

من ناحية أخرى، منحت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي، إدارة التعاقدات بالنادي الضوء الأخضر من أجل تسويق الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق بين أندية الدوري المصري أو الخارج.

وجاء ذلك بعدما وافقت اللجنة بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني على رحيل والتر بواليا بسبب فشله في إستغلال الفرص التى أُتيحت له طوال الفترة الماضية.

وبات رحيل بواليا عن الأهلي أمر مؤكد بنهاية الموسم الجاري وطلبت لجنة التخطيط من مدير إدارة التعاقدات في الأهلي تسويق اللاعب الكونغولي.

وضم الأهلي بواليا في يناير الماضي من الجونة مقابل مليوني دولار ، حصل الفريق الساحلي على مليون دولار منهم وسيحصل على المليون المُتبقي في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وارتبط أسم بواليا الفترة الأخيرة بأكثر من نادى أبدى رغبته في التعاقد معه ومنهم ، الجونة وسيراميكا وأن كان الأخير أكثر جدية.