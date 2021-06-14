إبراهيم عادل يخطر إدارة بيراميدز برغبته فى الانتقال لهذا النادي



الشارقة - اميمة ياسر -



أبلغ إبراهيم عادل، نجم بيراميدز ومنتخبنا الأوليمبى، إدارة ناديه برغبته قبل تحديد وجهته المقبلة بعد تلقيه العديد من العروض، سواء من داخل مصر أو خارجها، وكشف مصدر لليوم السابع أن هناك جلسة جمعت إبراهيم عادل بعمرو بسيونى مدير التعاقدات وهانى سعيد مدير الكرة، أكد خلالها رغبته فى الانتقال للأهلى داخل مصر، إلا أنه أكد فى الوقت ذاته أن رغبته الأولى فى الوقت الحالى هى الاحتراف.

وتلقى إبراهيم عادل عدداً من العروض الخارجية، آخرها من أحد الأندية السويسرية، وهى العروض التى تناقشها إدارة بيراميدز حالياً والتى تملك تحديد مصير ووجهة اللاعب خاصة أنه لايزال مرتبطاً بعقد ممتد مع النادى لمدة 4 سنوات.

ويعد إبراهيم عادل لاعب بيراميدز والمنتخب الأولمبى من أكثر اللاعبين الذين خطفوا الأنظار خلال الفترة الماضية، وأصبح واحداً من أهم نجوم الدورى المصرى والمنتخب الوطنى، ليصبح واحداً من أهم المطلوبين داخل النادى الأهلي.

وكان الأهلى حصل على توقيع إبراهيم عادل، مستغلاً عدم تسجيل عقد اللاعب فى اتحاد الكرة، قبل أن يقوم بيراميدز بإنهاء تلك الأزمة وينجح فى تسجيل العقد، ولعب إبراهيم عادل 15 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم "10 فى الدورى و5 فى الكونفدرالية"سجل: 6 أهداف "2 فى الدورى و4 فى الكونفدرالية"، صنع: هدفا وحيدا فى الكونفدرالية، معدل التهديف: هدف كل 117 دقيقة.