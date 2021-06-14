الترجي يبدأ معسكره المغلق استعدادا لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أكدت تقارير تونسية، اليوم الاثنين، أن الترجي التونسي بدأ معسكره المغلق استعدادا لمواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على الترجي يوم 19 يونيو الجاري على ملعب حمادي العقربي، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة يوم 26 من الشهر ذاته.

وبحسب ما ذكره موقع "foot 24"، فإن الترجي بدأ معسكرا مغلقا اليوم بمدينة طبرقة استعدادا لمواجهة الأهلي.

وأضاف التقرير أن التدريبات ستشهد عودة كل من عبد القادر بدران، محمد علي بن رمضان ومعز بن شريفية بعد نهاية مشاركاتهم الدولية.

ولفت الموقع إلى أن الحارس الثاني فاروق بن مصطفى سيغيب عن بداية المعسكر لمواجهة مالي الودية غدا الثلاثاء.