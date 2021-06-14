سلبية مسحة لاعبي الأهلي قبل السفر إلى تونس لمواجهة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس استعدادا للسفر إلى تونس غدا الثلاثاء، لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، المقرر لها يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد أجرى مسحة طبية أمس الأحد، قبل مرانه الصباحي على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الترجي وجاءت النتيجة سلبية.

وجدير بالذكر أن الأهلي تأهل إلى الدور نصف النهائي بعدما نجح في تخطي فريق صنداونز الجنوب الإفريقي في دور الثمانية بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.