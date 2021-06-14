"لم أنم بسبب إريكسن".. بليند يكشف سبب بكائه عقب مباراة أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أكد الهولندي ديلي بليند لاعب آياكس أمستردام، أنه كان يفكر في عدم المشاركة مع منتخب بلاده أمام أوكرانيا في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الأمم الأوروبية.

والتقى منتخبا هولندا وأوكرانيا أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة للمنتخبات المشاركة في "يورو"، وفازت الطواحين بنتيجة 3-2.

وغادر بليند ملعب المباراة باكيا، وكشف أنه كان يفكر في عدم خوض المباراة بسبب ما حدث لصديقه كريستيان إريكسن.

وسقط إريكسن مغشيا عليه بصورة مفاجئة خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده ضد فنلندا بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا.

وتم تعليق المباراة لحين الاطمئنان على حالة اللاعب الذي خرج محمولا على نقالة بجهاز التنفس الاصطناعي، وتبين فيما بعد تعرض اللاعب الدنماركي لسكتة قلبية.

ويتواجد إريكسن حاليا بالمستشفى للاطمئنان على حالته وإجراء بعض الفحوصات.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "مانشستر إيفينينج ستاندرد"، قال بليند: "واقعة إريكسن كان لها تأثير كبير عليّ، بغض النظر عن حقيقة أنني وكريستيان أصدقاء".

وأضاف: "الوضع بالنسبة له كان مروعا، لقد واجهت بعض الأشياء المشابهة، لذلك كان علي التغلب على عقبة ذهنية للعب اليوم".

وتابع: "كان علي أن أقنع نفسي باللعب لكنني فخور بأنني فعلت وهذا هو السبب وراء البكاء في نهاية المباراة".

وأتم: "لقد فكرت في عدم خوض مباراة أوكرانيا، لصور إريكسن ولقطات التلفاز تأثير كبير، لم أنم جيدًا بسببها".

وسبق وتعرض بليند لموقف مفزع، خلال مشاركته مع أياكس في مباراة ودية ضد هيرتا بيرلين الألماني.

وسقط مدافع مانشستر يونايتد السابق أرضا في الدقائق الأخيرة من المباراة، التي فاز بها أياكس 1-0، لكنه نجح في الوقوف ومغادرة الملعب.

وتم تشخيص إصابة بليند بمشكلة في عضلة القلب، لكنه عاد للمباريات بعد زرع جهاز علاج الخفقان القلبي.