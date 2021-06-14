تحديات تواجه شوقي غريب قبل الأولمبياد.. "سداسي الأهلي وصلاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

منذ تأهل المنتخب الأولمبي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقامة بطوكيو، وتحاوطه العديد من الأزمات، خاصة المتعلقة بقائمة اللاعبين سواء المحليين أو المحترفين بجانب الثلاثي المنضم فوق السن.

ويستعد المنتخب الأولمبي لخوض غمار منافسات الأولمبياد المقرر إقامتها خلال الفترة بين 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبلين.

ويحق للمنتخب الأولمبي اختيار 3 لاعبين فوق السن للمشاركة في البطولة، مما فتح الباب أمام غريب لاختيار من هم أصحاب الخبرة والشخصية؛ لإضفاء مزيد من القوة على قوام القائمة النهائية المكونة من 18 لاعبًا فقط.

اختيار اللاعبين ليس الأزمة الوحيدة التي يواجهها شوقي غريب، ففي حالة وصول الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا (17 يوليو المقبل)، فسيجد المنتخب نفسه في موقف لا يحسد عليه في حال رفض الفريق الأحمر مشاركة لاعبيه في الأولمبياد من أجل خوض نهائي دوري الأبطال.

وفيما يلي نستعرض أبرز التحديات التي سيواجهها المنتخب الأولمبي:

غموض موقف صلاح

محمد صلاح، كان من أول الأسماء التي تم الإعلان عن ضمها لقائمة المنتخب الأولمبي، وتمت مخاطبة ليفربول الإنجليزي بشأن الأمر، (يحق للنادي رفض انضمام اللاعب للمنتخب الأولمبي، خاصة وأن الأولمبياد غير مدرجة في أجندة فيفا الدولية).

وسبق وأعلن شوقي غريب في شهر مارس الماضي أن محمد صلاح ومحمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الأول والأهلي على رأس قائمة المرشحين للانضمام لقائمة الأولمبي.

وقال غريب في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "قائمة منتخب مصر على رأسها محمد صلاح بالتأكيد، وكذلك محمد الشناوي ولكنه ليس وحده، هناك عدد من الحراس الكبار بالقائمة الأولية لمنتخب مصر في الأولمبياد".

وأضاف: "محمد صلاح من أهم اللاعبين في العالم ومن الطبيعي وجوده في قائمة مصر للأولمبياد".

وبالفعل أعلن شوقي غريب بشكل رسمي مخاطبة ليفربول بشأن الاستعانة بمحمد صلاح في البطولة، وقال في يونيو الماضي: "مخاطبة ليفربول تمت بموافقة محمد صلاح والخطاب الرسمي تضمن جملة (بناء على رغبة صلاح)، ولا نستطيع وضع تلك العبارة إلا إذا كان اللاعب مرحبًا".

وتابع: "ما زلنا في نقاشات مع النادي الإنجليزي بشأن توقيت البطولة والأجندة الدولية وبطولة أمم أفريقيا".

وبحسب مصدر لـ"الخليج 365"، فإن ليفربول لم يوافق على طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن تواجد صلاح في الأولمبياد

وأوضح المصدر أنه حتى الآن ووفقاً للوضع الحالي، صلاح لن يشارك مع منتخب مصر في الأولمبياد، أعتقد هناك صعوبة في تغيير موقف ليفربول خلال الأيام المقبلة، وقبل إعلان القائمة النهائية.

هذا ما أكده أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحاته التليفزيونية أمس الأحد، حيث أكد أن موقف "مو" ما زال غامضًا وطريقة رودو النادي الإنجليزي اختلفت.

ويعد تردد ليفربول في حسم موقف مشاركة صلاح في الأولمبياد من عدمه أمرًا طبيعيًا، خاصة أنها تتزامن مع المعسكر التحضيري للفريق الإنجليزي، بجانب ارتباط اللاعب بالمشاركة مع المنتخب الأول في بطولة أمم أفريقيا المقرر انطلاقها في شهر يناير المقبل.

نهائي الأهلي

"وصول الأهلي إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو قد يشكل أزمة للمنتخب الأولمبي؛ لأنه نفس يوم سفر الفريق إلى اليابان لخوض الأولمبياد".. تصريح مباشر أطلقه أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن مشاركة لاعبي الأهلي مع المنتخب الأولمبي في بطولة أولمبياد طوكيو.

ويعتمد قوام المنتخب الأولمبي على أكثر من لاعب من صفوف الأهلي، فبجانب ناصر ماهر، أحمد رمضان (بيكهام)، صلاح محسن، أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر يفكر غريب في الاستعانة بخدمات محمد الشناوي الحارس الأساسي للفريق الأحمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري الأبطال يومي 19 و26 من الشهر الجاري، وفي حالة التأهل إلى النهائي فإن المباراة ستقام في دولة المغرب يوم 17 يوليو المقبل.

17 يوليو هو الموعد المحدد لسفر بعثة المنتخب الأولمبي إلى اليابان، وبالتالي فإن الأمور ستتعقد بين الطرفين، فالأهلي ربما يتمسك بلاعبيه من أجل الحفاظ على لقب الأميرة السمراء، وفي الوقت ذاته فإن غريب يرغب في المحافظة على قوام لاعبيه وانسجام الفريق.

موقف مصطفى محمد

تفجرت خلال الساعات القليلة الماضية، أزمة أخرى أمام المنتخب الأولمبي، بعدما أعلنت بعض التقارير التركية رفض جالاتا سراي مشاركة مصطفى محمد في بطولة الأولمبياد.

وأشار تقرير في صحيفة "CNN التركية"، إلى أن فاتح تريم مدرب جالاتا سراي لا يريد التفريط في خدمات مصطفى محمد خلال مشاركة الفريق بتصفيات دوري الأبطال، ما يعني أنه لن يسمح له بالمشاركة في الأولمبياد.

ونفى علاء عبدالعزيز مدير المنتخب الأولمبي، حدوث أي اتصالات أو مخاطبات مع جالاتا سراي أو فاتح تريم مدرب الفريق التركي بشأن موقف مصطفى محمد من المشاركة في أولمبياد طوكيو.

وخلال تصريحات إذاعية، قال عبدالعزيز: "لم يصلنا أي شيء رسمي من جالاتا سراي بشأن موقف مصطفى محمد من المشاركة في الأولمبياد.. اللاعب لديه الرغبة في المشاركة بالأولمبياد".

من ناحية أخرى، أكد معتمد جمال المدرب العام للمنتخب الأوليمبي، أن مصطفى محمد غادر إلى تركيا من أجل الحديث مع مدربه فاتح تريم مدرب جالاتا سراي بشأن مشاركته في الأولمبياد.