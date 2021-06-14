يورو 2020.. سان بطرسبرج تشهد قيوداً جديدة بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

قررت سلطات مدينة سان بطرسبرج الروسية، المشاركة في استضافة منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) المقامة حاليا، منع إقامة أي فعاليات كبرى يزيد عدد الحضور فيها على ثلاثة ألاف شخص، وذلك في ظل تزايد أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ولا يتوقع أن تؤثر القيود الجديدة على الحضور الجماهيري في مباريات البطولة الأوروبية والتي تشهد تطبيق قيود خاصة.

وجاء القرار، الذي أعلنته سلطات المدينة اليوم الاثنين، بعد أن احتشد عدد كبير من المشجعين في ساحة مشاهدة عامة لمتابعة مباراة المنتخب الروسي أمام نظيره البلجيكي أمس الأول السبت، والتي انتهت بفوز بلجيكا 3 / صفر، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.

واعتبارا من يوم الخميس المقبل، لن يُسمح ببيع المأكولات في مناطق المشجعين العامة، وإنما سيُسمح ببيع المشروبات فقط.

ويلتقي المنتخب الروسي في مباراته الثانية بالبطولة الأوروبية، نظيره الفنلندي، بعد غد الأربعاء في سان بطرسبرج.