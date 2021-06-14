صفقات الزمالك | مصطفى محمد قد ينتقل إلى إيفرتون

قد ينتقل مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر والمعار إلى جالطة سراي التركي، إلى نادي إيفرتون خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وانتقل مصطفى محمد إلى الدوري التركي من بوابة جالطة سراي في يناير الماضي لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، بناءًا على طلب فاتح تريم المدير الفني.

ويعتبر الأناكوندا أحد أهم اللاعبين في تشكيل المدرب فاتح تريم، الذي اعتمد عليه منذ انضمامه للفريق ومنحه الفرصة للمشاركة.

وبات تريم مرشحًا لتدريب نادي إيفرتون بداية من الموسم المُقبل، بعد رحيل كارلو أنشيلوتي إلى ريال مدريد، حسبما ورد بـGol CaracolTV.

وينتهي عقد المدرب مع النادي التركي بنهاية الشهر الجاري ولم يتحدد مستقبله، في ظل وجود انتخابات لمجلس إدارة الجديد.

ويشارك مصطفى محمد مع منتخب مصر الأولمبي في غمار أولمبياد طوكيو بعد تأجيلها لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، التي قد تكون النقطة الفاصلة في حياته والانتقال إلى إيفرتون.