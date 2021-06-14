صفقات مان سيتي | جوارديولا يضع 7 أسماء على طاولة برشلونة.. والسبب هذا الثنائي

كشفت تقارير صحفية، أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، ناقش مع خوان لابورتا رئيس برشلونة إمكانية الاستغناء عن 7 لاعبين بين صفوف الفريق السماوي، من أجل الحصول على ثنائي البرسا.

ومن جانبها، أكدت شبكة ’’راك 1’’ أن بيب جوارديولا مدرب بطل البريميرليج، التقى مع رئيس نادي برشلونة، أثناء قضاء عطلته في مايوركا.

ويرغب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، في اثنين من لاعبي برشلونة وهما؛ عثمان ديمبيلي وسيرجي روبيرتو.

وسوف يستخدم جوارديولا ورقة الثنائي جواو كانسيلو وكذلك برناردو سيلفا لإقناع برشلونة بالتخلي عن سيرجي روبيرتو لمانشستر سيتي حسب ما ذكرته صحيفة ’’تايمز’’ البريطانية.

و بالإضافة لكانسيلو وبيرناردو، وضع جوارديولا أيضًا نجومًا مثل إيمريك لابورت ورحيم ستيرلينج، في حال أراد الفريق الكتالوني التعاقد مع أحدهم، ولكن التقرير لم يذكر بقية الأسماء المتبقية.

ويبدو وأن سيرجي روبيرتو سيكون الأقرب للرحيل بعدما عانى من موسم صعب وسيجد أبواب النادي مفتوحة أمامه للرحيل.

وينتهي عقد روبيرتو مع برشلونة في الموسم المقبل وقد يكون متاحًا مجانًا أمام السيتي.