صفقات الأهلي | حسم مصير ثنائي الفريق المُعار بعد الأولمبياد

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قررت إدارة النادي الأهلي حسم مصير الثنائي عمار حمدي لاعب الفريق والمعار للاتحاد السكندري وأحمد عبد القادر لاعب الفريق والمعار لسموحة، عقب بطولة أولمبياد طوكيو 2020.
وخرج ثنائي الفريق على سبيل الإعارة في بداية الموسم لمدة موسمين، مع وجود بند في عقدهما ينص على أحقية النادي الأهلي في قطع الإعارة بعد الموسم الأول.
وينتظر الأهلي مشاركة الثنائي في الأولمبياد المقرر إقامتها في طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل، خاصة في ظل اعتماد شوقي غريب المدير الفني عليهما وضمهما لمعسكرات منتخب مصر.
ويأمل الأهلي ظهور لاعبًا الفريق بشكل جيد خلال الأولمبياد من أجل تسويقهما أوروبيا والاستفادة منهما بشكل أكبر، في ظل الخبرات التي اكتسبها الثنائي بعد المشاركة مع الاتحاد وسموحة.
وسيقرر الأهلي مصير الثنائي عقب نهاية الأولمبياد في نفس الوقت الذي ينتهي فيه الدوري المصري، ويحدد مصيرهما سواء بالعودة للأهلي أو تمديد الإعارة.
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