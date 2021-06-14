يورو 2020 | سر بكاء “بليند” في مباراة أوكرانيا وهولندا وعلاقة إريكسن بالواقعة

كشف دالي بليند، مدافع منتخب هولندا، سبب بكائه بعد استبداله في الشوط الثاني في مباراة منتخب بلاده ضد أوكرانيا، والتي انتهت بالفوز الطواحين بنتيجة 3-2.

بليند الذي كان يفكر جدياً في الإعتذار عن المشاركة رفقة منتخب بلاده هولندا في المباراة الافتتاحية ببطولة أوروبا 2020، وذلك بعدما سقط زميله السابق كريستيان إريكسن مغشيًا عليه بسبب أزمة قلبية، خلال مواجهة الدنمارك وفنلندا، يوم السبت الماضي.

إريكسن وبليند سبقا وأن لعبا سويًا في أياكس أمستردام، قبل انتقال الأول إلى توتنهام هوتسبير، والثاني إلى مانشستر يونايتد.

لكن بليند، الذي كان يعاني هو الآخر من مشكلات في القلب، قرر اللعب ليكسر حاجز الخوف بداخله، وعند استبداله في الدقيقة 64 من عمر الشوط الثاني، انهمرت دموعه بشكل ملحوظ، وعند سؤاله عن الأمر، قال في تصريحات نشرتها شبكة “NOS” الهولندية: “لقد اضطررت للعب من أجل التغلب على حاجز، ولكن العاطفة سيطرت عليّ في النهاية”.

وأضاف بليند عما حدث في كوبنهاغن عندما سقط إريكسن أرضا خلال مباراة الدنمارك أمام فنلندا: “ما حدث ترك أثرًا كبيرًا بداخلي، بغض النظر عن واقع أني أعرف كريستيان جيدًا كصديق”.

وتابع: ”الموقف بالنسبة له كان مرعبًا، بكل تأكيد لقد واجهت تجربة مشابهة بعض الشيء في هذا الأمر، لذا كان ينبغي أن أجتاز أزمة نفسية لخوض هذه المباراة“.

وخضع بليند لجراحة في القلب عام 2019 بعدما شعر بدوار خلال مباراة أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا أمام فالنسيا.

وتم تركيب جهاز لبليند تحت الجلد لعلاج اضطراب ضربات القلب لكنه سقط بعد ذلك خلال خوض مباراة ودية في أغسطس آب، رغم أنه تم وصف هذه الواقعة لاحقًا بأنها حدثت مرة واحدة ومن غير المنتظر أن تتكرر.

وأنهى بليند حديثه: ”بكل تأكيد كنت أفكر في عدم المشاركة، الصور التي ظهرت في التلفزيون وهذه الواقعة تركت أثرًا كبيرًا بداخلي، ولم يكن بوسعي النوم بشكل جيد بسبب ذلك. أنا في الواقع كنت أحتاج إلى اجتياز عقبة كبيرة حتى ألعب”.

وكان المنتخب الهولندي، كان نجح في الفوز على أوكرانيا بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد على ملعب “أمستردام أرينا”، ضمن لقاءات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة في أمم أوروبا.