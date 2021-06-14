صفقات الزمالك | مفاوضات مع لاعب أهلي جده لتعويض ساسي

دخل مسئولو نادي الزمالك، في مفاوضات جادة مع المغربي إدريس فتوحي لاعب وسط فريق أهلي جده، تمهيدًا للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ويبحث نادي الزمالك عن لاعب وسط مهاجم؛ لتعويض رحيل فرجاني ساسي الذي انتهى عقده مع النادي وأنهى الاتفاق مع نادي الدحيل القطري ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.

وبات فتوحي قريبًا من الرحيل عن الأهلي، بعدما قال في فيديو على إنستجرام: “الشكر لله على هذه السنة سأحمل معي الذكريات الغالية مع هذه المجموعة، فخور بأني أعطيت كل شيء في كل لحظة، شكرًا للعاملين في النادي للاعتناء بي وشكرا للجماهير الحقيقية التي كانت خلفنا بالتوفيق لكم”.

ويستغل الزمالك رغبة اللاعب في الرحيل عن الأهلي وفسخ تعاقده بالإضافة إلى تمثيل الأبيض، من أجل التعاقد معه مجانًا في الصيف؛ بسبب الأزمات المالية التي يمر بها النادي.

ولعب فتوحي بالدوري الإماراتي من بوابة عجمان ثم لعب للخريطيات القطري قبل أن يعود مجددًا للدورى الاماراتى عن طريق دبا الفجيرة ثم تمثيل نادي الحزم السعودي وبعدها الانتقال إلى الأهلي السعودي.